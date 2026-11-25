La courbe des taux des obligations d'État japonaises (JGB) s'est accentuée mercredi, le marché ayant réévalué la trajectoire de hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon pour l'année prochaine.

Voici quelques détails:

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a baissé de 6 points de base (pb) pour s'établir à 2,66 %. Le rendement à 5 ans JP5YTN=JBTC a reculé de 9 pb à 2,03 %. Les rendements évoluent à l'inverse des cours des obligations

"Le marché réévalue la trajectoire des taux de la Banque du Japon (BOJ), alors que les prévisions d’inflation s’affaiblissent", a déclaré Takashi Fujiwara, gestionnaire de fonds en chef chez Resona Asset Management

"Cette réévaluation des prix a stimulé la demande d’obligations à court terme, ce qui explique pourquoi la courbe s’est pentifiée lors de la séance d’aujourd’hui", a ajouté Fujiwara

Certains, qui s'attendaient à ce que le taux d'équilibre de la Banque du Japon s'établisse à 2 %, pourraient revoir cet objectif à la baisse, à 1,75 %, a-t-il ajouté

Les anticipations du marché quant à une hausse du taux directeur de la Banque du Japon à 1,5 % en décembre n’ont pas changé, ont indiqué les acteurs du marché

Le rendement des obligations d’État japonaises (JGB) à 40 ans JP40YTN=JBTC a progressé de 5,5 points de base à 4,175 %, prolongeant sa hausse après qu’une adjudication de titres de même échéance a suscité une faible demande. Les offres reçues ont représenté 2,63 fois le montant mis en vente, un ratio inférieur à celui de 3,10 fois enregistré lors de la précédente adjudication en septembre