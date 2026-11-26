La Cour suprême indienne renforce les exigences relatives aux étiquettes d'avertissement sur les denrées alimentaires, ce qui constitue un nouveau revers pour le secteur

La Cour suprême indienne a statué jeudi que des étiquettes d’avertissement distinctes devaient figurer sur le devant des emballages alimentaires pour chaque nutriment préoccupant, renforçant ainsi une proposition du gouvernement qui préconisait une étiquette unique et portant un coup dur à ce secteur de 100 milliards de dollars qui s’oppose depuis longtemps à cette mesure.

L’Inde mène actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire, comprenant notamment des descentes dans tout le pays dans des restaurants, dans un contexte d’inquiétudes liées au manque d’hygiène et au non-respect des normes. Le projet du gouvernement visant à apposer des étiquettes d’avertissement rouges sur le devant des emballages fait suite à un débat public animé sur l’absence de telles mesures.

Cette décision constituera un revers majeur pour les acteurs du secteur agroalimentaire tels que PepsiCo PEP.O , Mondelez, Coca-Cola KO.N et Nestlé NESN.S , qui s’opposent depuis longtemps à de telles étiquettes. La plupart des entreprises étrangères considèrent l’Inde comme l’un de leurs plus grands marchés de consommation, et leurs dirigeants estiment en privé que de telles mesures pourraient avoir un impact sur les ventes de produits alimentaires tant locaux qu’internationaux.

Jeudi, la Cour suprême a déclaré que le gouvernement devait renforcer sa proposition, en imposant des étiquettes d’avertissement distinctes en forme d’hexagone pour les teneurs élevées en sel, en sucre et en matières grasses sur le devant des emballages, et non plus une seule comme proposé précédemment par l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI).

“L’Autorité devra veiller à ce qu’il y ait un hexagone distinct pour chaque “nutriment préoccupant”, chacun comportant la mention “riche en matières grasses”, “riche en sucre”, “riche en sel”… plutôt qu’un seul hexagone combiné”, a déclaré le juge de la Cour suprême J.B. Pardiwala.

J.B. Pardiwala a demandé aux avocats pourquoi ils ne souriaient pas après avoir entendu le jugement. Lorsqu’un d’entre eux a répondu qu’il représentait l’industrie agroalimentaire, le juge l’a taquiné en disant qu’une fois que l’avocat aurait parcouru les 150 pages du jugement, “il ne restera peut-être plus rien sur votre visage”.

“Il s’agit ici d’un intérêt public supérieur, d’un intérêt national,” a ajouté le juge, appelant à une mise en œuvre stricte des ordonnances de la Cour.

Le débat national sur la sécurité alimentaire s’est intensifié depuis que Reuters a rapporté en août que le gouvernement indien avait opté pour un régime d’étiquetage moins strict après avoir subi le lobbying de Coca-Cola et de groupes soutenant Nestlé et PepsiCo, qui affirmaient que les étiquettes d’avertissement étaient inefficaces.

Cependant, de nombreuses entreprises ont mis en place de telles mesures de leur propre initiative sur les marchés européens.

Les militants pour la santé ont salué la décision rendue jeudi.

“Il s’agit sans aucun doute d’une avancée historique dans l’histoire nutritionnelle du pays,” a déclaré Rajiv Shankar Dvivedi, l’avocat principal de l’association à but non lucratif “3S And Our Health”, qui avait contesté l’absence d’étiquettes d’avertissement devant la Cour suprême.