La Cour suprême des États-Unis va examiner le pourvoi formé par Apple contre la condamnation pour outrage à la cour dans le cadre du litige avec Epic Games

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* Un juge a déclaré Apple coupable d'outrage au tribunal dans le cadre du litige antitrust contre Epic

* Le procès intenté par Epic, le créateur de “Fortnite”, contestait les frais pratiqués par l'App Store

par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a accepté mardi d’examiner le pourvoi d’Apple AAPL.O visant à échapper à une condamnation pour outrage à la cour dans le cadre de son litige avec Epic Games, le créateur de “Fortnite”, après que le fabricant de l’iPhone a été jugé en violation d’une ordonnance judiciaire imposant des changements radicaux à son lucratif App Store dans le cadre de ce litige antitrust.

Les juges ont accepté d’examiner l’appel interjeté par Apple contre le jugement d’une juridiction inférieure confirmant la décision de la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, basée à Oakland (Californie), qui avait déclaré Apple coupable d’outrage au tribunal dans le cadre du procès intenté par Epic en 2020 pour contester les frais pratiqués par l’App Store.

La Cour suprême devrait examiner cette affaire lors de sa prochaine session, qui débutera en octobre.

Le procès intenté par Epic Games, société basée à Cary, en Caroline du Nord, contestait le contrôle exercé par Apple sur les transactions effectuées dans les applications utilisant le système d’exploitation iOS de la société, ainsi que ses restrictions concernant la manière dont les applications sont distribuées aux consommateurs. Apple et Epic s’affrontent depuis des années au sujet des règles régissant l’App Store d’Apple. La décision de condamnation pour outrage au tribunal et la portée des obligations imposées à Apple par la justice constituent les dernières questions dans ce litige à avoir été portées devant la Cour suprême. Apple a déclaré que les enjeux juridiques de ce litige auront une incidence sur la manière dont des millions d’achats d’applications sont effectués.

Apple, dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, a en grande partie obtenu gain de cause face à Epic, mais a été contrainte, en vertu d’une injonction rendue en 2021 par la juge Rogers, d’autoriser les développeurs à inclure dans leurs applications des liens redirigeant les utilisateurs vers des moyens de paiement autres que ceux d’Apple.

Apple a autorisé ces liens mais a adopté de nouvelles restrictions, notamment une commission de 27 % à la charge des développeurs pour les achats effectués via des systèmes de paiement extérieurs à l’App Store dans les sept jours suivant le clic sur un lien. Apple facture aux développeurs une commission de 30 % pour les achats effectués au sein de l’App Store. Epic a fait valoir que cette nouvelle commission de 27 % bafouait l’injonction antérieure. En 2025, la juge Rogers a déclaré Apple coupable d’outrage civil pour avoir enfreint l’injonction.

En décembre, la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a confirmé le constat d'outrage de la juge, mais a autorisé Apple à présenter de nouveaux arguments concernant le taux de commission qu’elle devrait être autorisée à prélever sur les biens numériques achetés dans des applications distribuées via l’App Store mais payés à l’aide de systèmes tiers.

Cette nouvelle procédure n’a pas encore débuté devant le tribunal de district d’Oakland.

Apple a nié avoir enfreint l’ordonnance de la juge et a fait valoir devant la Cour suprême que l’injonction ne devrait pas s’appliquer à des millions de développeurs au-delà d’Epic Games.

“Les régulateurs du monde entier suivent cette affaire de près afin de déterminer quel taux de commission Apple pourra prélever sur les achats concernés sur les immenses marchés situés en dehors des États-Unis”, a déclaré Apple à la Cour suprême dans un mémoire.