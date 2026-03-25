La Cour suprême des États-Unis soutient Cox dans sa lutte contre la musique piratée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La Cour suprême des États-Unis a statué mercredi que Cox Communications ne pouvait être tenu responsable du piratage par ses abonnés à Internet de chansons appartenant à Sony Music 6758.T , Warner Music Group WMG.O , Universal Music Group UMG.AS et à d'autres labels, mettant ainsi fin à leur procès de plus d'un milliard de dollars sur les droits d'auteur dans le domaine de la musique.

La décision de 9-0 a annulé la décision d'un tribunal inférieur d'ordonner un nouveau procès pour déterminer combien le fournisseur d'accès à Internet devait aux maisons de disques pour une forme de responsabilité appelée violation contributive des droits d'auteur. Cox avait déclaré qu'un nouveau procès aurait pu aboutir à un verdict allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars contre le fournisseur d'accès à Internet basé à Atlanta.

Plus de 50 labels se sont associés pour poursuivre Cox en 2018. Les fournisseurs d'accès à Internet comme Cox ne sont généralement pas considérés comme responsables par la loi américaine des infractions commises par leurs utilisateurs s'ils prennent des mesures raisonnables pour y remédier. Mais les labels ont accusé Cox, la plus grande unité de la société privée Cox Enterprises, de ne pas avoir répondu à des milliers d'avis d'infraction, d'avoir coupé l'accès à Internet des contrevenants récidivistes ou d'avoir pris d'autres mesures dissuasives contre le piratage.

En 2019, un jury d'Alexandria (Virginie) a estimé que Cox devait un milliard de dollars aux labels pour la violation par les utilisateurs de plus de 10 000 droits d'auteur. Le jury a estimé que Cox était responsable à la fois de la contrefaçon par contribution et de la responsabilité du fait d'autrui, deux formes de responsabilité secondaire en matière de contrefaçon de droits d'auteur.

La 4e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Richmond (Virginie), a annulé l'octroi des dommages-intérêts en 2024. Elle a ordonné un nouveau procès sur le montant des dommages-intérêts après avoir confirmé la conclusion du jury concernant la contrefaçon par contribution, mais avoir infirmé sa conclusion concernant la responsabilité du fait d'autrui.

La contrefaçon par contribution consiste à tenir les parties responsables de la contrefaçon d'autrui parce qu'elles en avaient connaissance et qu'elles y ont contribué. La responsabilité du fait d'autrui consiste à tenir les parties responsables de la contrefaçon d'autrui parce qu'elles avaient la capacité de contrôler la contrefaçon et qu'elles en ont tiré un avantage financier.

Cox a fait valoir que la position adoptée par les labels dans cette affaire élargirait trop largement le concept de contrefaçon par contribution. Cox a déclaré que cette position menacerait de couper l'accès à des milliers d'utilisateurs innocents d'Internet, y compris "des ménages entiers, des cafés, des hôpitaux, des universités" et d'autres "simplement parce qu'une personne non identifiée a été précédemment accusée d'avoir utilisé la connexion pour commettre une infraction".

La Cour suprême a entendu les arguments dans cette affaire en décembre. Un avocat de l'administration du président Donald Trump a plaidé en faveur de Cox. Google d'Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises technologiques axées sur l'internet ont soutenu Cox dans cette affaire. Les groupes commerciaux de l'industrie de la musique, du cinéma et du livre ont soutenu les labels.