La Cour suprême des États-Unis met fin à une action en justice accusant Cisco d'avoir aidé la Chine à persécuter le Falun Gong

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* Une plainte affirme que la technologie de Cisco a aidé la Chine à cibler le Falun Gong

* L'administration Trump a pris le parti de Cisco dans cette affaire

* Un tribunal de première instance a relancé la procédure en 2023

par Jan Wolfe

La Cour suprême des États-Unis a encore restreint la portée d’une loi fédérale utilisée pour tenir les entreprises responsables des violations des droits de l’homme commises à l’étranger, en rendant mardi un arrêt mettant fin à un procès intenté par des membres du mouvement Falun Gong qui accusaient Cisco Systems CSCO.O d’avoir facilité la persécution religieuse en Chine.

Les juges ont infirmé la décision d’une juridiction inférieure qui avait redonné vie à cette action en justice engagée en 2011 en vertu de l’Alien Tort Statute de 1789. La plainte alléguait que Cisco avait sciemment développé une technologie permettant au gouvernement chinois de surveiller et de persécuter les adeptes du Falun Gong.

L’Alien Tort Statute était resté en sommeil pendant près de deux siècles avant que des avocats ne commencent à s’en servir dans les années 1980 pour porter devant les tribunaux américains des affaires internationales relatives aux droits de l’homme. L’affaire Cisco soulevait la question de savoir si la loi engageait la responsabilité des entreprises qui « aident et encouragent » les violations des droits de l’homme, une forme de ce qu’on appelle la responsabilité de complice.

La plainte accusait Cisco, dont le siège se trouve à San José, en Californie, d’avoir sciemment conçu et mis en œuvre le « Bouclier d’or », un système de surveillance d’Internet utilisé par le Parti communiste chinois pour cibler les dissidents. Les plaignants affirmaient que la Chine utilisait ce système pour traquer puis torturer les adeptes du Falun Gong.

Cisco a qualifié ces allégations d’infondées et d’offensantes.

L’administration du président Donald Trump s’est rangée du côté de Cisco dans cette affaire.

La Human Rights Law Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Washington, a poursuivi Cisco au nom d’un groupe de membres du Falun Gong. Un juge a rejeté la plainte en 2014, estimant que les faits allégués n’avaient pas un lien suffisamment étroit avec les États-Unis pour que l’affaire puisse être poursuivie.

La procédure a été au point mort pendant de nombreuses années, en partie en raison d’une série de décisions rendues par la Cour suprême depuis 2013 limitant la portée de l’Alien Tort Statute, ce qui rend plus difficile de tenir les entreprises américaines légalement responsables de violations des droits de l’homme.

Le Falun Gong, fondé en Chine en 1992, a été interdit par le gouvernement chinois en 1999 après que des milliers de ses adeptes se sont rassemblés devant le complexe du pouvoir central à Pékin pour une manifestation silencieuse. Le mouvement a appelé la population à renoncer au Parti communiste chinois au pouvoir. Des adeptes du Falun Gong ont fondé un média américain de droite appelé The Epoch Times, qui se montre très critique à l’égard du Parti communiste chinois et soutient Donald Trump.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a relancé l’affaire en 2023 et a autorisé le passage à la phase de « discovery », c’est-à-dire la phase de collecte de preuves précédant le procès.

La Cour d’appel du 9e circuit a estimé que les plaignants avaient allégué de manière plausible « que Cisco avait fourni une assistance technique essentielle à la douzheng (répression) du Falun Gong, en sachant qu’il était hautement probable que des violations du droit international, telles que la torture, la détention arbitraire, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires, aient lieu ».

Dans des affaires jugées en 2013 et 2018, la Cour suprême a restreint la capacité des plaignants à poursuivre des entreprises devant les tribunaux américains en vertu de l’Alien Tort Statute pour des violations des droits de l’homme commises à l’étranger. La Cour a indiqué dans ces arrêts qu’il devait exister un lien étroit entre le comportement allégué et les actions qui se sont déroulées aux États-Unis.

Dans un avis rendu en 2021, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une action en justice accusant Cargill Inc et une filiale de Nestle SA d’avoir sciemment contribué à perpétuer l’esclavage dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire, estimant que les plaignants n’avaient pas démontré qu’un quelconque acte pertinent avait eu lieu sur le territoire américain.