La Cour de justice de l'UE rejette la demande d'Amazon de supprimer le label technologique de l'UE

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté mercredi une demande d'Amazon AMZN.O visant à supprimer sa désignation en tant que plateforme soumise à des exigences plus strictes dans le cadre de la réglementation de l'UE sur les contenus en ligne.

La loi sur les services numériques de l'UE exige que les grandes plateformes, telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche, mettent en place des mesures solides pour limiter la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.