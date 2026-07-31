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La Coupe du monde permet à ITV d'enregistrer un premier semestre « solide »
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 4, citation du directeur général au paragraphe 5)

ITV ITV.L , le diffuseur britannique qui a convenu de vendre ses chaînes et sa plateforme de streaming à Sky (Comcast), a déclaré vendredi avoir connu un premier semestre « solide », la Coupe du monde de football ayant généré une croissance de 3 % des recettes publicitaires et des chiffres d’audience records.

La société, qui deviendra une entreprise de production autonome après l’accord avec Sky, a annoncé un résultat d’exploitation ajusté stable de 146 millions de livres sterling (196,2 millions de dollars) pour le premier semestre, un chiffre légèrement en deçà des attentes des analystes.

Elle a indiqué que la croissance des recettes publicitaires avait été contrebalancée par une baisse attendue des bénéfices de son activité Studios, affectée par des changements de programmation de ses feuilletons, notamment « Coronation Street ».

La société a précisé que le chiffre d’affaires et les bénéfices de la division Studios seraient concentrés sur le second semestre, reflétant un calendrier de diffusion chargé et lui permettant de rester en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles, à savoir une « bonne » croissance du chiffre d’affaires.

La directrice générale, Carolyn McCall, a déclaré: "ITV a enregistré de solides performances au premier semestre et nous restons en bonne voie pour atteindre nos prévisions pour l’ensemble de l’année, notamment une bonne croissance du chiffre d’affaires chez ITV Studios et une croissance forte et rentable des revenus numériques au sein de la division Media & Entertainment."

(1 dollar = 0,7440 livre sterling)

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