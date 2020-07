Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La cote de confiance de Macron prend six points à 50%-Harris Interactive Reuters • 29/07/2020 à 22:56









PARIS, 29 juillet (Reuters) - La cote de confiance d'Emmanuel Macron a progressé de six points au mois de juillet pour atteindre le seuil des 50, montre une enquête d'opinion Harris Interactive/Epoka pour LCI. Dans cette étude publiée mercredi, 50% des 960 personnes interrogées selon la méthode des quotas disent avoir confiance dans la politique d'Emmanuel Macron. Ce n'est que la deuxième fois depuis avril 2018 qu'il atteint un tel niveau. Le sondage a été réalisé du 21 au 23 juillet dans la foulée du sommet européen au terme duquel les dirigeants européens ont approuvé un plan de relance de 750 milliards d'euros que le président français a qualifié d'historique et qui permettra à la France de récupérer 40 milliards d'euros de subventions européennes. Son nouveau Premier ministre Jean Castex est quant à lui crédité d'une cote de confiance de 56%, un niveau supérieur aux 51% dont jouissait son prédécesseur Edouard Philippe quand il a quitté Matignon. "Au milieu de l'été, dans un contexte de vents défavorables à l'égard de l'exécutif, la nouvelle équipe gouvernementale aborde cette période avec un regard plutôt positif de la part des Français", commente Jean-Daniel Lévy, directeur du Département Politique & Opinion d'Harris Interactive. (Michel Rose et Nicolas Delame)

