La Corée du Sud annoncera vendredi des mesures visant à soutenir la compétitivité de son industrie des véhicules électriques (EV), a déclaré le ministère des Finances à Reuters, alors que les constructeurs automobiles nationaux sont confrontés à une concurrence croissante de la part des véhicules fabriqués en Chine.
Parmi les mesures à l'étude figure un crédit d'impôt pour les véhicules électriques produits et vendus en Corée du Sud, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise concernant cette proposition, a précisé le ministère.
Voici quelques détails:
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Ce train de mesures doit être présenté vendredi lors d’une réunion organisée par le gouvernement.
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Le ministère s’est opposé à l’inclusion des véhicules électriques dans un projet de dispositif de crédit d’impôt lié à la production nationale lors d’une réunion de la sous-commission parlementaire chargée de la fiscalité cette semaine, a rapporté mardi le Maeil Business Newspaper, invoquant des craintes quant à des inefficacités administratives et au risque que le champ d’application ne devienne trop large. La proposition accorderait aux entreprises des crédits d’impôt en fonction du volume de produits fabriqués et vendus sur le marché national.
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L’article ajoute que le ministère a estimé qu’il n’y avait guère lieu d’accorder des incitations fiscales supplémentaires pour les véhicules électriques, arguant que les modèles fabriqués localement restaient compétitifs par rapport aux importations chinoises et autres, et que la Corée du Sud disposait déjà d’une base de production de véhicules électriques bien établie.
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Le ministère a déclaré mercredi à Reuters que les discussions sur les crédits d’impôt proposés n’étaient pas encore finalisées.
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Les véhicules électriques fabriqués en Chine ont représenté 43,5 % des immatriculations de véhicules électriques particuliers neufs en Corée du Sud au cours des neuf premiers mois de 2026, selon l’Association coréenne de l’automobile et de la mobilité. Ce chiffre inclut les véhicules Tesla TSLA.O fabriqués en Chine.
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L’Union européenne a imposé en 2024 des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 35,3 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine afin de contrer ce qu’elle considérait comme des subventions d’État déloyales, tandis que la France a remanié en 2023 son dispositif de subventions à l’achat de véhicules électriques, excluant de fait les modèles fabriqués en Chine grâce à de nouveaux critères d’éligibilité environnementaux.
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