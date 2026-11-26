La Corée du Sud s'apprête à dévoiler des mesures de soutien au secteur des véhicules électriques face à la concurrence croissante de la Chine

La Corée du Sud devrait annoncer des mesures visant à soutenir la compétitivité de son secteur des véhicules électriques, a déclaré le ministère des Finances à Reuters, alors que les constructeurs automobiles nationaux sont confrontés à une concurrence croissante de la part des véhicules fabriqués en Chine.

Parmi les mesures à l'étude figure un crédit d'impôt pour les véhicules électriques produits et vendus en Corée du Sud, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise concernant cette proposition, a précisé le ministère.

Voici quelques détails: