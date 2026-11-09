La Corée du Sud inflige une amende de 220 millions de dollars à Coupang pour abus de position dominante sur le marché de la livraison de repas

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* Coupang s'est vu infliger une amende de 300,9 milliards de wons (220,59 millions de dollars) pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la livraison de repas

* Coupang estime que cette sanction est excessive et compte contester cette décision devant les tribunaux

* Cette décision pourrait aggraver les tensions entre Séoul et Coupang, qui a exercé des pressions sur des responsables politiques américains

* Des législateurs républicains américains ont accusé Séoul de discrimination à l'encontre d'une entreprise américaine

(Ajout d'un commentaire de Woowa Brothers au paragraphe 7)

par Kyu-seok Shim

L'autorité sud-coréenne de la concurrence a annoncé lundi qu'elle infligeait une amende de 300,9 milliards de wons (220,59 millions de dollars) à la société de commerce électronique Coupang CPNG.N pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la livraison de repas.

La Commission coréenne de la concurrence (FTC) a déclaré que Coupang exigeait des commerçants qu’ils s’alignent sur les conditions avantageuses proposées par les plateformes concurrentes et sanctionnait ceux qui ne s’y conformaient pas, restreignant ainsi la concurrence dans le secteur des applications de livraison.

Coupang exigeait des restaurants qu’ils respectent six conditions, notamment les prix des menus, les montants minimums de commande, les remises et les frais de livraison, a précisé la FTC.

Les restaurants qui ne se conformaient pas à ces exigences risquaient de perdre un statut spécial leur permettant d’offrir des réductions et la livraison gratuite aux clients abonnés à Coupang, a-t-elle précisé.

L’autorité de régulation a indiqué que la proportion de restaurants répondant à ces exigences était passée d’environ 13% en juillet 2023 à près de 94% en octobre 2025.

La FTC a également infligé une amende de 331,1 milliards de wons à Woowa Brothers, l'opérateur de l'application de livraison concurrente Baemin, pour des pratiques similaires.

Woowa Brothers a déclaré dans un communiqué avoir expliqué à la FTC que son comportement n’était pas illégal et a regretté que ses arguments n’aient pas été pleinement acceptés, ajoutant qu’elle examinerait attentivement cette décision.

Coupang a déclaré dans un communiqué que cette sanction était excessive et représentait plus de 600 fois le montant de l’amende infligée dans une affaire comparable en 2020 impliquant une autre application de livraison de repas.

Elle a affirmé que la FTC avait pris en compte, dans le calcul de l’amende, des revenus sans rapport avec les faits reprochés, portant ainsi atteinte à son droit de défense, et qu’elle contesterait cette décision par voie judiciaire.

Cette décision vient aggraver les tensions entre Coupang, cotée aux États-Unis, et les autorités sud-coréennes, qui avaient infligé à l’entreprise une amende de 624 milliards de wons en juin pour une fuite de données survenue en 2025 et ayant touché plus de 33 millions de clients.

Coupang a contesté les conclusions du gouvernement et la manière dont cette affaire a été traitée, tandis que des législateurs républicains américains ont accusé Séoul de discrimination à l’encontre d’une entreprise américaine, une accusation que les responsables sud-coréens rejettent.

Coupang a mené une vaste campagne de lobbying et d’action politique à Washington, versant des contributions financières à des personnalités des deux bords politiques.

Les registres de la Commission électorale fédérale américaine montrent que son comité d’action politique, le COUPAC, a versé environ 379 000 dollars à des candidats au Congrès et à des comités politiques entre le début de l’année 2025 et septembre 2026.

Des données récentes suggèrent un effort croissant pour nouer des liens avec les démocrates avant les excellents résultats obtenus par ce parti lors des élections de mi-mandat, bien que le COUPAC ait continué à soutenir les républicains.

(1 dollar = 1.363,6400 wons)