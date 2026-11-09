La Corée du Sud inflige une amende de 220 millions de dollars à Coupang pour abus de position dominante sur le marché de la livraison de repas

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L'autorité sud-coréenne de la concurrence a annoncé lundi qu'elle infligeait une amende de 300,8 milliards de wons (220,59 millions de dollars) à la société de commerce en ligne Coupang CPNG.N pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la livraison de repas.

La Commission coréenne de la concurrence a déclaré que Coupang exigeait des commerçants qu’ils s’alignent sur les conditions avantageuses proposées par les plateformes concurrentes et sanctionnait ceux qui ne s’y conformaient pas, restreignant ainsi la concurrence dans le secteur des applications de livraison.

L'autorité de régulation a estimé que ces pratiques portaient atteinte à la capacité des commerçants à fixer leurs prix et autres conditions commerciales de manière indépendante et entravaient les activités commerciales de leurs concurrents.

(1 $ = 1 363,6400 wons)