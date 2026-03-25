La Corée du Sud et l'Allemagne sont exposées à une pénurie de terres rares, selon la société australienne Arafura

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Melanie Burton

Les États-Unis et le Japon sont en train de verrouiller rapidement l'approvisionnement en terres rares, laissant les grandes puissances industrielles que sont l'Allemagne et la Corée du Sud exposées, a déclaré le directeur général de la société australienne Arafura Rare Earths ARU.AX , qui est en train de négocier des accords d'approvisionnement définitifs.

Depuis que la Chine, premier producteur mondial de terres rares, a imposé l'an dernier des restrictions à l'exportation de certains minéraux, ébranlant ainsi les secteurs de l'automobile et de la défense, les États-Unis ont pris l'initiative de diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales et de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.

Parmi les sources d'approvisionnement non chinoises, seules deux entreprises occidentales produisent à grande échelle: Lynas Rare Earths LYC.AX (Australie) et MP Materials MP.N (États-Unis), avec son gisement de Mountain Pass.

Le gouvernement américain s'est assuré l'approvisionnement de Mountain Pass dans le cadre d'un accord conclu l'année dernière avec MP Materials .

"(Ce) ne répond pas à tous leurs besoins, mais il en couvre une bonne partie", a déclaré Darryl Cuzzubbo, directeur général d'Arafura.

Parallèlement, Lynas Rare Earths LYC.AX a conclu ce mois-ci un accord d'approvisionnement à long terme avec Japan Australia Rare Earths jusqu'en 2038, ainsi qu'un accord de moindre envergure et à plus court terme avec le Pentagone.

"L'UE, et en particulier l'Allemagne et la Corée, sont donc très exposées, n'est-ce pas? Où vont-ils s'approvisionner?" A déclaré M. Cuzzubbo.

Depuis que l'approvisionnement de Lynas a été bloqué, Arafura a remarqué que les acheteurs potentiels étaient plus pressés, a-t-il ajouté.

APPROVISIONNEMENT DU PROJET NOLANS

Arafura prévoit de fournir, à partir de son projet Nolans dans le Territoire du Nord, 4 440 tonnes métriques par an d'oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr), un matériau magnétique clé des terres rares, à partir de la seconde moitié de 2029, ce qui représente environ 4 % de l'offre mondiale.

Elle a déjà conclu des accords d'approvisionnement avec les constructeurs automobiles Hyundai Motor 011760.KS et Kia

000270.KS , ainsi qu'avec Siemens Gamesa Renewable Energy et le négociant en matières premières Traxys.

Arafura cherche à placer 1 200 tonnes supplémentaires d'oxyde de NdPr pour porter l'approvisionnement sécurisé à 80 % de la production prévue, comme l'exigent ses bailleurs de fonds, a-t-il déclaré. Une fois cette condition remplie, Arafura sera en mesure de prendre une décision finale d'investissement et de commencer la construction du projet.

"Nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier, c'est pourquoi nous négocions avec plusieurs parties, et c'est celle qui arrivera la première à un régime de prix adéquat que nous retiendrons", a-t-il déclaré.

Arafura recherchait des conditions plus proches de celles obtenues par Lynas, a-t-il déclaré.

Dans les deux cas, Lynas a fixé un prix de 110 dollars par kilogramme pour le NdPr, avec des conditions supplémentaires concernant les paiements pour des prix plus élevés. Les prix en Chine SMM-REO-DIO sont actuellement de l'ordre de 103 dollars le kilo.