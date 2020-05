Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Sud engage une nouvelle phase d'assouplissement du plan anti-coronavirus Reuters • 03/05/2020 à 08:51









SEOUL, 3 mai (Reuters) - La Corée du Sud engagera mercredi prochain une nouvelle phase de l'assouplissement des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé dimanche le Premier ministre Chung Sye-kyun, ajoutant que le pays avait pour l'essentiel réussi à contrôler l'épidémie. Le gouvernement, a-t-il dit, "va autoriser la reprise par phases de l'activité sur les sites de production jusque-là fermés et la tenue de rassemblements et de manifestations à condition qu'ils respectent les consignes de désinfection". Le dernier bilan officiel communiqué par les autorités sud-coréennes fait état d'un total de 10.778 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2, dont 250 mortels. La Corée du Sud, qui fut l'un des premiers pays touchés par le coronavirus apparu en décembre en Chine, compte quelque 52 millions d'habitants. (Cynthia Kim version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.