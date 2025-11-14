La Corée du Sud augmentera les subventions aux véhicules électriques en 2026 pour aider l'industrie automobile à résister aux droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement sud-coréen a déclaré vendredi qu'il augmenterait les subventions pour les véhicules électriques (EVs) de 20% l'année prochaine dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à aider l'industrie automobile du pays à faire face aux risques causés par les tarifs douaniers américains.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que les subventions pour les VE passagers seraient portées à 936 milliards de wons (658,47 millions de dollars) en 2026, contre 780 milliards de wons cette année, dans le but de stimuler la demande locale.

Le paquet comprendra également un soutien pour aider les fournisseurs de pièces automobiles, le gouvernement s'engageant à fournir un financement politique à des niveaux supérieurs aux 15 000 milliards de wons qu'il a fournis en 2025.

La Corée du Sud renforcera également les programmes de garantie pour les fabricants de pièces automobiles opérant à l'étranger, comme aux États-Unis et au Mexique, afin d'offrir des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt.

L'industrie automobile du pays asiatique a expédié des exportations d'une valeur de 70,8 milliards de dollars en 2024, ce qui représente plus de 10 % des 683,8 milliards de dollars d'exportations totales du pays.

Hyundai Motor 005380.KS , qui, avec sa filiale Kia Corp

000270.KS , est le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a été frappé par des droits de douane de 25 % pour les exportations vers les États-Unis, son plus grand marché, qui génère environ 40 % de son chiffre d'affaires.

Ce taux a été abaissé à 15 % après que Washington et Séoul ont conclu un accord commercial le mois dernier.

Toutefois, le taux de 15 % n'a pas été appliqué aux fabricants sud-coréens d'automobiles et de pièces détachées, car les deux pays n'ont pas encore publié de fiche d'information commune décrivant l'accord sur les questions de commerce et de sécurité conclu le mois dernier .

Plus de deux semaines après que le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont annoncé qu'ils avaient mis fin à des mois de négociations sur les droits de douane et les questions de sécurité, les deux parties n'ont toujours pas publié d'accord écrit.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun a demandé au secrétaire d'État américain Marco Rubio de travailler à la publication rapide d'une fiche d'information commune en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Canada, a rapporté jeudi l'agence de presse Yonhap. (1 dollar = 1 421,4800 wons)