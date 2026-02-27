La Corée du Sud approuve l'offre de Google d'exporter des données cartographiques de haute précision

(L'article détaille les conditions fixées par Séoul) par Kyu-seok Shim

La Corée du Sud a approuvé vendredi la demande de Google d'exporter les données cartographiques de haute précision du pays vers des serveurs étrangers, un revirement majeur après deux décennies de rejet qui ouvre la voie au géant américain de la technologie pour entrer dans un marché dominé par les applications locales.

L'autorisation a été accordée "à condition que des exigences strictes en matière de sécurité soient respectées", a déclaré le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports dans un communiqué.

Ces conditions comprennent le floutage des installations militaires et autres installations sensibles liées à la sécurité, ainsi que la restriction des coordonnées de longitude et de latitude pour le territoire sud-coréen sur des produits tels que Google Maps et Google Earth, a-t-il précisé.

Google doit traiter les données cartographiques sur des serveurs locaux et n'est autorisé à exporter que des données relatives à des services de navigation et d'orientation préalablement approuvés par le gouvernement.

Le gouvernement sud-coréen se réserve également le droit de demander des révisions des cartes, et Google doit mettre en place un cadre de prévention des incidents de sécurité pour répondre aux problèmes d'urgence, a ajouté le ministère.

La Corée du Sud est l'un des rares pays où Google Maps ne fonctionne pas correctement, ce qui a permis à des entreprises locales telles que Naver 035420.KS et Kakao 035720.KS de dominer les services de cartographie numérique.

Séoul avait rejeté les offres précédentes de Google en 2007 et 2016 pour des raisons de sécurité nationale, citant le risque que des données cartographiques détaillées puissent exposer des installations militaires et de sécurité sensibles dans un pays qui reste techniquement en guerre avec la Corée du Nord.

Cette décision intervient alors que les États-Unis font pression sur la Corée du Sud pour qu'elle remédie à ce que Washington considère comme une discrimination à l'encontre des entreprises technologiques américaines.