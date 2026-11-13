La Corée du Sud affirme que Nvidia tiendra ses engagements en matière de GPU malgré la démission de Huang

Le ministre sud-coréen des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication, Bae Kyung-hoon, a déclaré vendredi que Nvidia avait confirmé son intention de respecter son engagement, annoncé précédemment, de fournir 260.000 processeurs graphiques de pointe à la Corée du Sud.
Cet engagement reste valable malgré la démission du directeur général Jensen Huang, a précisé Bae dans un message publié sur X.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer