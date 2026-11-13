La Corée du Sud affirme que Nvidia tiendra ses engagements en matière de GPU malgré la démission de Huang

Le ministre sud-coréen des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication, Bae Kyung-hoon, a déclaré vendredi que Nvidia avait confirmé son intention de respecter son engagement, annoncé précédemment, de fournir 260.000 processeurs graphiques de pointe à la Corée du Sud.

Cet engagement reste valable malgré la démission du directeur général Jensen Huang, a précisé Bae dans un message publié sur X.