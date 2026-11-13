La Corée du Sud affirme que Nvidia tiendra ses engagements en matière de GPU malgré la démission de Huang

Le ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, Bae Kyung-hoon, a déclaré vendredi que Nvidia NVDA.O avait confirmé qu'elle tiendrait son engagement annoncé précédemment de fournir 260 000 processeurs graphiques de pointe (GPU) à la Corée du Sud.

Cet engagement reste valable malgré la démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a précisé M. Bae dans un message publié sur X.

L’accord portant sur ces 260 000 GPU a été conclu l’année dernière lors des réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à l’occasion de la visite de M. Huang en Corée du Sud.

M. Bae a ajouté que Nvidia et la Corée du Sud continueraient également à travailler sur plusieurs projets communs, notamment l’intégration de puces d’IA de fabrication coréenne à la plateforme de Nvidia, la mise en place d’une infrastructure informatique dédiée à l’IA, ainsi que la recherche conjointe et le développement de talents dans le domaine de l’IA physique.