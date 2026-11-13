La Corée du Sud affirme que Nvidia tiendra ses engagements en matière de GPU malgré la démission de Huang

Le ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, Bae Kyung-hoon, a déclaré vendredi que Nvidia NVDA.O avait confirmé qu'elle tiendrait son engagement annoncé précédemment de fournir 260 000 processeurs graphiques de pointe (GPU) à la Corée du Sud.
Cet engagement reste valable malgré la démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a précisé M. Bae dans un message publié sur X.
L’accord portant sur ces 260 000 GPU a été conclu l’année dernière lors des réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à l’occasion de la visite de M. Huang en Corée du Sud.
M. Bae a ajouté que Nvidia et la Corée du Sud continueraient également à travailler sur plusieurs projets communs, notamment l’intégration de puces d’IA de fabrication coréenne à la plateforme de Nvidia, la mise en place d’une infrastructure informatique dédiée à l’IA, ainsi que la recherche conjointe et le développement de talents dans le domaine de l’IA physique.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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