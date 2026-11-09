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La Corée du Sud affirme que les problèmes rencontrés par Nvidia n'auront pas d'incidence sur les livraisons de GPU prévues dans le cadre des contrats
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 03:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation incluant les détails et le contexte du paragraphe 2)

La Corée du Sud s'attend à ce queles livraisons contractuelles de processeurs graphiques (GPU)Nvidia se déroulent sans interruption, malgré la polémique entourant le directeur général du fabricant de puces, Jensen Huang, a déclaré lundi le vice-ministre des Sciences de Séoul.

Le vice-ministre des Sciences et des TIC, Ryu Jemyung, a déclaré devant une commission parlementaire chargée du budget que 10 000 GPU financés dans le cadre d’un budget supplémentaire pour 2025 étaient déjà arrivés et étaient en service.

Les GPU prévus pour 2026 font l’objet d’un contrat et devraient être mis en service cette année, a-t-il précisé.

« Nous prévoyons que la production et le calendrier de livraison des volumes sous contrat se dérouleront sans interruption », a déclaré M. Ryu, ajoutant que le ministère suivait de près l’évolution de la situation et discutait des prix et des délais avec Nvidia Corée.

Le conseil d’administration de Nvidia a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête indépendante à la suite d’informations selon lesquelles le directeur général Jensen Huang aurait été la cible d’une opération des services de renseignement chinois via sa relation avec la femme d’affaires Alice Huang.

Le conseil d’administration a déclaré n’avoir aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, tandis que M. Huang a indiqué qu’il coopérerait pleinement.

La nouvelle de cette polémique a coïncidé avec l’annulation d’une visite en Corée du Sud de la fille de M. Huang, Madison Huang, directrice senior chez Nvidia.

La start-up sud-coréenne spécialisée dans l’IA, Rebellions, a indiqué que la visite prévue de Madison Huang à son siège social ainsi qu’un dîner avec des partenaires avaient été annulés en raison de circonstances internes inévitables chez Nvidia.

Kakao Mobility a également annulé une séance photo et une séance de questions-réponses avec elle, mais a précisé qu’un accord commercial avec Nvidia serait conclu en présence du directeur senior Gaurav Agarwal, qui la remplacerait.

Le « Nvidia AI Day Seoul », un événement de deux jours devant rassembler environ 2 000 participants pour discuter de l’IA physique, de l’IA agentique et des infrastructures, se déroulait comme prévu selon les médias sud-coréens.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

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