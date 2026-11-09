La Corée du Sud affirme que les problèmes rencontrés par Nvidia n'auront pas d'incidence sur les livraisons contractuelles de GPU

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre au paragraphe 1: « vice-ministre des Sciences et des TIC », et non « de l'Industrie »)

Le vice-ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, Ryu Jemyung, a déclaré lundi que les problèmes qui touchent actuellement Nvidia n’auraient aucune incidence sur les livraisons contractuelles de processeurs graphiques (GPU) de cette société à la Corée du Sud.

M. Ryu a déclaré devant une commission parlementaire chargée du budget que les livraisons de GPU Nvidia, précédemment contractées pour les projets sud-coréens d'intelligence artificielle, se déroulaient comme prévu, malgré les inquiétudes entourant le fabricant de puces.