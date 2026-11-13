La Corée du Sud affirme que Google a supprimé les coordonnées coréennes de ses cartes en vertu d'une autorisation d'exportation

Le gouvernement sud-coréen a déclaré vendredi que Google avait supprimé les coordonnées de latitude et de longitude du territoire sud-coréen de Google Maps et de Google Earth, conformément à l'une des conditions de sécurité liées à l'autorisation accordée en février pour l'exportation de données cartographiques haute résolution.

Les images de Google Street View prises à l'intérieur et aux abords de toutes les installations militaires et de sécurité situées sur le territoire sud-coréen seront également supprimées, a indiqué un communiqué de presse interinstitutionnel.

Le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait de suspendre ou de révoquer l'autorisation en cas de violations graves des conditions imposées.