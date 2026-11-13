La Corée du Sud affirme que Google a supprimé les coordonnées coréennes de ses cartes en vertu d'une autorisation d'exportation

Le gouvernement sud-coréen a déclaré vendredi que Google avait supprimé les coordonnées de latitude et de longitude du territoire sud-coréen de Google Maps et de Google Earth, conformément à l'une des conditions de sécurité liées à l'autorisation accordée en février pour l'exportation de données cartographiques haute résolution.
Les images de Google Street View prises à l'intérieur et aux abords de toutes les installations militaires et de sécurité situées sur le territoire sud-coréen seront également supprimées, a indiqué un communiqué de presse interinstitutionnel.
Le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait de suspendre ou de révoquer l'autorisation en cas de violations graves des conditions imposées.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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