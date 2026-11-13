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La Corée du Sud affirme que Google a supprimé les coordonnées coréennes de ses cartes en vertu d'une autorisation d'exportation
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 05:47

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Le gouvernement sud-coréen a déclaré vendredi que Google avait supprimé les coordonnées de latitude et de longitude du territoire sud-coréen de Google Maps et de Google Earth, l’une des conditions de sécurité liées à l’autorisation accordée en février pour l’exportation de données cartographiques de haute précision .

Cette autorisation accordée en février a marqué un revirement majeur par rapport à la position défendue par Séoul depuis près de deux décennies. La Corée du Sud avait rejeté les demandes de Google en 2007 et 2016, invoquant le risque de divulgation d’informations sur des installations militaires et de sécurité sensibles.

Les images Google Street View prises à l’intérieur et aux abords de toutes les installations militaires et de sécurité situées sur le territoire sud-coréen seront également supprimées, selon un communiqué de presse interinstitutionnel.

Le gouvernement a déclaré qu’il suspendrait ou révoquerait l’autorisation en cas de violations graves des conditions imposées.

Google a choisi la société de navigation sud-coréenne TMAP Mobility pour traiter les données cartographiques de base destinées à son service de cartographie local, a rapporté l'agence de presse Yonhap, citant des sources du secteur.

L’entreprise californienne est tenue de faire appel à des partenaires nationaux pour le traitement sécurisé des images et doit les charger sans modification, selon le communiqué de presse du gouvernement.

Google devrait utiliser dès l’année prochaine les données traitées par TMAP sur des serveurs nationaux conformes aux normes de sécurité gouvernementales, a indiqué Yonhap.

Cette coopération se limite aux informations statiques telles que les routes, les bâtiments et les adresses. Elle exclut les données personnelles des utilisateurs de TMAP, leur localisation en temps réel et leurs itinéraires de conduite.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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