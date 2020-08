La Corée du Sud affiche sa confiance

(AOF) - Cette semaine, la devise de Corée du Sud a grimpé de plus d'1% à 1 181,94 wons pour un dollar, portant à plus de 4,5% son gain trimestriel. Les cambistes sont rassurés par la statu quo de la banque centrale. Confiante malgré l'impact de la pandémie sur son économie, cette dernière a maintenu son principal taux directeur à 0,5% dans la perspective d'un net rebond de l'activité au second semestre.