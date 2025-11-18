La Corée du Sud accepte de participer au projet Stargate AI des Émirats arabes unis

La Corée du Sud a accepté de travailler avec les Émirats arabes unis sur le projet Stargate pour construire un nouveau campus de données d'intelligence artificielle dans le pays du Golfe.

La Corée du Sud a fait cette annonce lors de la visite du président Lee Jae Myung aux Émirats arabes unis pour un sommet.

Stargate UAE fait partie d'un accord négocié par le président américain Donald Trump pour construire le plus grand ensemble de centres de données d'intelligence artificielle au monde en dehors des États-Unis, malgré les restrictions américaines antérieures sur l'envoi de technologies de pointe aux Émirats arabes unis en raison de leurs liens étroits avec la Chine.

La première phase de ce projet sera le projet Stargate UAE de 1 gigawatt, construit par l'entreprise émiratie G42, soutenue par l'État, en partenariat avec les entreprises américaines OpenAI, Oracle ORCL.N , Nvidia NVDA.O et Cisco Systems

CSCO.O , ainsi que le groupe japonais SoftBank 9984.T .