La Corée du Nord va mettre fin à ses communications avec la Corée du Sud

SEOUL, 9 juin (Reuters) - L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a annoncé mardi qu'elle coupait ses lignes directes avec la Corée du Sud, premier pas vers la cessation de tous contacts avec Séoul. Cela fait plusieurs jours que la Corée du Nord s'en prend à la Corée du Sud, menaçant de mettre fin au bureau de liaison inter-Corée et à d'autres projets si le sud n'arrête pas de laisser les transfuges envoyer des prospectus et d'autres documents au nord. De hauts responsables nord-coréen, dont la soeur du leader Kim Jong-un, Kim Yo-jong, et Kim Yong-chol, vice-président du Comité central du Parti du travail de Corée, ont déterminé "que le travail en direction du Sud doit se transformer complètement en travail contre un ennemi", a ajouté KCNA. Selon le rapport, mardi à midi, la Corée du Nord cessera ses communications militaires et diplomatiques avec la Corée du Sud. (Sangmi Cha; version française Camille Raynaud)

