Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord rejette la proposition de Séoul d'envoyer des émissaires Reuters • 17/06/2020 à 01:13









SEOUL, 17 juin (Reuters) - La Corée du Nord a rejeté mercredi la proposition de la Corée du Sud d'envoyer des émissaires et a juré de renvoyer ses troupes dans les zones démilitarisées, une décision qui annulerait les accords de paix entre les deux Corées. Cette déclaration a été faite par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA après que La Corée du Nord a détruit mardi à l'explosif un bureau de liaison avec le Sud dans la ville-frontière de Kaesong, du côté nord de la ligne de démarcation. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, avait proposé lundi d'envoyer des émissaires en Corée du Nord, mais Kim Yo-jong, la soeur de Kim Jong-un, a rejeté la proposition jugée "sans tact et malintentionnée", selon KCNA. "Une solution à cette crise causée par l'incompétence et l'irresponsabilité des autorités sud-coréennes est impossible et nous ne sortirons de l'impasse que lorsque le prix convenable sera payé", a déclaré KCNA. L'administration de Moon n'était pas disponible dans l'immédiat. (Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.