La Corée du Nord réinstalle des haut-parleurs à la frontière avec la Corée du Sud

SEOUL, 23 juin (Reuters) - La Corée du Nord a réinstallé des haut-parleurs diffusant des messages de propagande à la frontière avec la Corée du Sud, incitant l'armée du Sud à étudier la possibilité de mesures similaires, a déclaré mardi une source militaire sud-coréenne. L'armée nord-coréenne a été vue en train d'installer des haut-parleurs près des zones démilitarisées. Des installations de ce type avaient été démontées après la signature par les deux Corées d'un accord visant à interrompre "tous actes hostiles", a ajouté la source militaire. Une porte-parole du ministère de la défense sud-coréen a décliné tout commentaire sur les activités nord-coréennes mais a déclaré à nouveau que Pyongyang "devrait assumer les conséquences" de ses actes si elle continue à défier les efforts communs pour favoriser la paix. Le regain de tension dans la péninsule trouve son origine dans les opérations de groupes de transfuges qui ont envoyé au Nord des tracts mettant en cause le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. (Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)

