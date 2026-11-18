La Corée du Nord a construit une extension de son usine d'enrichissement d'uranium située sur le complexe nucléaire de Yongbyon et poursuit l'augmentation de sa production de matières fissiles de qualité militaire, a déclaré mercredi Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

L'agence onusienne n'a plus accès à la Corée du Nord depuis que Pyongyang a expulsé ses inspecteurs en 2009. Elle surveille désormais le pays principalement à l'aide d'images satellites.

Le pays, officiellement nommé République populaire démocratique de Corée (RPDC), a procédé à plusieurs essais nucléaires et semble continuer de produire de l'uranium hautement enrichi et du plutonium, les deux matières pouvant servir à fabriquer le cœur d'une arme nucléaire.

"Je vous avais déjà fait part du fonctionnement continu des installations d'enrichissement de Kangson et de Yongbyon, de la construction d'une installation supplémentaire d'enrichissement à Yongbyon, ainsi que d'informations relatives à une nouvelle augmentation de la production nord-coréenne de matières nucléaires de qualité militaire", a indiqué Rafael Grossi lors de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, composé de 35 États membres.

Kangson est situé au sud-ouest de Pyongyang, tandis que le site beaucoup plus vaste de Yongbyon se trouve plus au nord, à distance de la capitale.

"Depuis la mi-septembre 2026, une nouvelle extension de l'installation d'enrichissement initiale de Yongbyon est en cours de construction et la partie extérieure de cette nouvelle extension était achevée fin octobre 2026", a précisé Rafael Grossi dans son communiqué.

"L'expansion continue du programme d'enrichissement d'uranium de la RPDC reste un sujet de grave préoccupation."

Rafael Grossi a également déclaré que l'AIEA avait "observé des indications" suggérant que le réacteur nucléaire de 5 mégawatts de Yongbyon, que la Corée du Nord utilise pour produire du plutonium à partir de combustible usé, continue probablement de fonctionner et en est à son septième cycle d'irradiation, au terme duquel le combustible usé serait retiré pour être retraité.

Un autre réacteur à eau légère situé à Yongbyon est en service depuis avril dernier, a-t-il ajouté.

(Reportage François Murphy, version française Benjamin Mallet)