La Corée du Nord a tiré plusieurs projectiles, dit Séoul

SEOUL, 21 mars (Reuters) - La Corée du Nord a tiré deux projectiles qui semblent être des missiles de courte portée en direction de la mer, au large de la côte est de la péninsule coréenne, a annoncé samedi l'armée sud-coréenne. Début mars, la Corée du Nord avait déjà tiré en direction de la mer plusieurs projectiles de courte portée dans le cadre d'exercices de tirs. Les projectiles ont été tirés depuis la province du Pyongan du Nord, située au-dessus de la capitale Pyongyang sur la côte ouest de la péninsule coréenne, précise l'Etat major sud-coréen. La garde-côte japonaise a déclaré pour sa part qu'il s'agissait apparemment d'un missile, tombé à l'extérieur de la zone économique exclusive du Japon. (Joyce Lee, avec la rédaction de Tokyo version française Bertrand Boucey et Arthur Connan)

