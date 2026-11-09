La COP31 s'ouvre en Turquie, guerres et IA font craindre pour les objectifs climatiques

par Valerie Volcovici et Simon Jessop

Des représentants de près de 200 pays se réunissent lundi en Turquie pour deux semaines de pourparlers sur le climat, alors que les craintes liées à la sécurité énergétique en raison des guerres, la forte hausse de la demande en électricité liée à l'intelligence artificielle (IA) et le désengagement des États-Unis compliquent la lutte contre le réchauffement climatique.

La guerre entre les États-Unis et l'Iran pousse les pays à se disputer les cargaisons de pétrole et à remettre en service des centrales à charbon ; le déploiement rapide de l'IA fait grimper la demande en électricité ; et le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde - les Etats-Unis - se détourne de la coopération climatique pour une deuxième année consécutive.

Tout cela a créé un contexte difficile, voué à compliquer les efforts de la Turquie, hôte de la COP31, pour parvenir à un accord solide, ont dit des observateurs. "Il est difficile d’être optimiste", a déclaré John Holdren, professeur de politique environnementale à l’université américaine de Harvard.

La présidence turque de la COP31 a axé le sommet de cette année, organisé sous l'égide des Nations unies, sur l'objectif d’électrifier plus d’un tiers de l’économie mondiale d’ici 2035, contre environ un cinquième aujourd’hui. Elle demande aux nations de s’engager à soutenir cet objectif.

En théorie, un tel objectif pourrait contribuer à réduire les émissions responsables du réchauffement climatique en accélérant à l’échelle mondiale l'abandon des véhicules, poêles, chaudières, fourneaux et autres équipements émettant des gaz à effet de serre et fonctionnant aux combustibles fossiles.

Mais les défenseurs du climat ont critiqué cet engagement, car il n’exige pas que l’électricité supplémentaire provienne de sources à faibles émissions de carbone. Cela a donné lieu à un premier débat pour savoir si l’électrification à elle seule devait être considérée comme un progrès en matière de climat.

FEUILLE DE ROUTE

Une coalition de pays, comprenant notamment les nations insulaires du Pacifique Sud les plus vulnérables à l’élévation du niveau de la mer, milite de manière plus générale en faveur d’une feuille de route mondiale plus claire pour sortir des énergies fossiles – un sujet qui fait l’objet d’une controverse récurrente lors des sommets sur le climat.

De nombreux pays producteurs de pétrole et de gaz, dont l’Arabie saoudite, affirment que les combustibles fossiles peuvent encore constituer une part substantielle du mix énergétique mondial dans un monde respectueux du climat, à condition qu’ils soient associés à des technologies permettant de réduire ou de capter les émissions.

La pression s’intensifie pour que des mesures plus rapides soient prises face au changement climatique.

Un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement publié en octobre indique que le réchauffement planétaire est déjà en passe de dépasser 1,5° Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, seuil fixé lors du sommet de Paris sur le climat en 2015.

L’année 2026 s’est également distinguée par une série de vagues de chaleur extrêmes en Europe occidentale et par l’effondrement d’un glacier au Népal, qui a provoqué une inondation catastrophique ayant fait plus de 1.450 morts, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues.

"Cette année s’est avérée être l’une de celles ayant enregistré le plus grand nombre de victimes dues à des catastrophes d’origine climatique", a déclaré Manjeet Dal, conseiller auprès du groupe des pays les moins avancés et directeur pour l’Asie du Sud chez Climate Analytics.

La guerre en Iran a mis en évidence l’attachement du monde aux combustibles fossiles, tout comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi sur les exportations énergétiques de Moscou. Certains affirment que les perturbations causées par ces conflits ont également mis en lumière les avantages du passage aux énergies renouvelables.

"ENVOYER DES SIGNAUX POLITIQUES CLAIRS"

L’administration du président américain Donald Trump a encouragé des politiques visant à maximiser la production de pétrole, de gaz et de charbon pour faire face aux perturbations au Moyen-Orient.

Par ailleurs, la Corée du Sud, l’Inde, la Thaïlande et d’autres pays asiatiques ont quant à eux accru leur dépendance au charbon ou pris des mesures pour stimuler la production d’électricité à partir du charbon.

"Beaucoup de personnes qui, auparavant, auraient peut-être hésité à plaider en faveur du maintien d'une utilisation très élevée des combustibles fossiles se sentent désormais en mesure de défendre cette position", a dit John Holdren.

Dans le même temps, le déploiement des énergies renouvelables a également progressé, porté par l’essor des exportations de technologies vertes à bas prix en provenance de Chine, ce qui réjouit les partisans d’une action climatique ambitieuse.

"La guerre a renforcé les arguments en faveur d'une accélération de la transition énergétique. Les États-Unis font figure d'exception à cet égard", a déclaré André Correa do Lago, diplomate brésilien ayant présidé la précédente édition de la COP.

L'IA a également compliqué la donne. Le déploiement rapide de cette technologie entraîne une forte hausse de la demande mondiale en électricité, contribuant ainsi à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Mais ses avantages s'avèrent irrésistibles, même pour les groupes militants en faveur du climat et de l’environnement.

La Turquie entend appeler les gouvernements, les entreprises et les autres institutions présents à la conférence à signer un engagement définissant les principes visant à garantir un développement et un déploiement durables de l’IA.

Les représentants du monde des affaires ont déclaré n’attendre qu’une seule chose de la COP31 : de la clarté.

"La mise en oeuvre ne peut pas rester un simple slogan ni être laissée à des initiatives volontaires", a déclaré John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale. "La COP31 doit envoyer des signaux politiques clairs qui donnent aux entreprises la confiance nécessaire pour investir dans l’électrification et la transition énergétique au sens large - et transformer les besoins d’adaptation en projets bancables".

(Reportage de Valérie Volcovici, Simon Jessop et Sarah McFarlane)