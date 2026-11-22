La COP31 s'achève sur un échec, la sortie des énergies fossiles au coeur des désaccords

L a COP31 s'est achevée dimanche sur un échec et le rejet par une majorité de pays du texte de conclusion présenté par la Turquie et l'Australie, qui pilotaient les négociations, un compromis jugé bien trop timoré par nombre de pays participants, faute de mentionner la nécessité d'une sortie des énergies fossiles.

Après plus de deux semaines de négociations et deux jours de retard sur la date de clôture initiale de la 31e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, le président turc Murat Kurum a annoncé le rejet de la proposition de décision finale qu'il avait présentée dimanche aux premières heures.

"Il est clair que certaines parties, dans cette salle, s'opposent à ce texte. Nous constatons qu'il n'existe pas de consensus sur ce document. Par conséquent, ces décisions n'ont pas été adoptées", a-t-il déclaré.

"Il n'y aura pas de nouveau texte. Nous n'allons pas travailler sur un nouveau texte dans un environnement où il n'y a pas de consensus", a-t-il ajouté par la suite, avant de quitter l'estrade pendant les discours des délégations.

Le président australien des négociations, Chris Bowen, a jugé le résultat "très décevant", soulignant que les énergies fossiles et la question du financement avaient été les principaux facteurs d'échec.

La proposition de compromis, qui omettait toute référence à une "sortie" des énergies fossiles sous la pression de l'Arabie saoudite et d'autres grands producteurs de pétrole selon les observateurs, a paru manquer singulièrement d'ambition pour une partie des délégations, à commencer par celle de l'Union européenne qui s'y est opposée frontalement.

"Nous ne soutiendrons pas une décision finale ou un 'pacte d’Antalya' qui ne mentionne même pas les combustibles fossiles, principal moteur du changement climatique", a déclaré la porte-parole de la délégation européenne. "Nous n’accepterons pas une COP qui serve à verdir l'image des combustibles fossiles."

La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a estimé que la proposition de compromis final représentait un "recul inacceptable".

La Chine a en revanche fait savoir qu'elle acceptait la dernière version du texte.

"DE DANGEREUX ÉCRANS DE FUMÉE"

Le dernier échec majeur des négociations climatiques de l'Onu remonte à 2009, lorsque les pays participant à la COP15 n'avaient pas réussi à adopter par consensus l'Accord de Copenhague.

Ce nouveau revers intervient au terme d'une année marquée par de nombreuses conséquences dramatiques du dérèglement climatique, des canicules en série qui ont touché la France et l'Europe au "tsunami des montagnes" survenu au Népal.

La Turquie et l'Australie avaient présenté ces derniers jours une série de propositions pour tenter de parvenir à un compromis entre les pays les plus vulnérables et les plus exposés au changement climatique et ceux dont les économies dépendent grandement de la production ou de la consommation de combustibles fossiles.

Le texte proposé reconnaissait pour la première fois lors d'une COP que le réchauffement de la planète est en voie de franchir le seuil de 1,5°C que les gouvernements s'étaient engagés, dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015, à tenter de ne pas dépasser. Il appelait également à développer davantage les technologies de captage du carbone afin de contribuer à faire baisser les températures.

Selon Greenpeace, le texte introduisait "de dangereux écrans de fumée, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone à l'échelle de plusieurs gigatonnes, qui ne feraient que prolonger la survie de l'industrie fossile".

"Nous estimons que, face au changement climatique, toutes les solutions doivent être mises sur la table. Il est absurde que des solutions, des solutions concrètes, soient écartées", a estimé de son côté la délégation saoudienne.

Les pays en développement reprochaient également à la proposition de compromis de ne pas prévoir suffisamment de nouveaux financements pour les aider à s'adapter au réchauffement.

L'accord préconisait de tripler ces financements, mais sans préciser sur quelle base de référence ce calcul devait s’appuyer.

L es conférences des Nations unies sur le climat, bien que boycottées aujourd'hui par les Etats-Unis de Donald Trump, constituent le principal outil multilatéral pour coordonner la lutte des Etats contre le dérèglement climatique.

L'absence de déclaration politique à l'issue de la COP31 ne remet toutefois pas en cause les obligations contenues dans les précédents accords.

(Avec Ali Kucukgocmen, Tuvan Gumrukcu, Ezgi Erkoyun, Valerie Volcovici, Lewis Jackson et Simon Jessop ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)