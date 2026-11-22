La Turquie et l'Australie, qui dirigent conjointement la COP31, ont présenté dimanche une proposition de déclaration finale en espérant qu'elle ferait consensus auprès des pays participants mais beaucoup restaient sceptiques sur le manque d'ambition du texte et pointaient le risque d'un échec de cette 31e conférence des Nations unies sur le changement climatique.

Le document, s'il est approuvé, reconnaîtrait pour la première fois que le réchauffement de la planète est en voie de franchir le seuil de 1,5°C que les gouvernements s'étaient engagés, dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015, à tenter de ne pas dépasser. Il appellerait également à développer davantage les technologies de captage du carbone afin de contribuer à faire baisser les températures.

Le texte ne fixe en revanche aucune feuille de route contraignante sur la "sortie" des combustibles fossiles, dont l'utilisation est la principale cause du dérèglement climatique, se bornant à reprendre la formulation adoptée lors de la COP28 à Dubaï (2023) sur l'engagement à une "transition hors des énergies fossiles".

"De ce que nous pouvons constater, il existe une large majorité pour un consensus (...) Un compromis se profile à l'horizon", a voulu croire Murat Kurum, président de la COP31, avant une séance plénière consacrée à l'approbation de l'accord, dont l'ouverture a été retardée à plusieurs reprises par des tractations.

De nombreuses délégations n'affichaient pas le même optimisme, alors que les points de restauration et les stands d'exposition ont déjà été démontés, deux jours après la clôture officielle de la réunion.

La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a estimé que la proposition de compromis final représentait un "recul inacceptable".

"La présidence ayant ignoré les positions de 150 pays pour présenter un texte très faible, les négociations sont au bord de la rupture", a pour sa part observé Jennifer Morgan, ancienne responsable allemande chargée du climat, chercheuse à la Fletcher School de l'Université Tufts, à Boston.

Certains pays montraient du doigt l'Arabie saoudite, lui reprochant de refuser tout compromis sur les énergies fossiles et d'insister pour inclure des références au captage du carbone.

"On a l'impression de négocier avec les Saoudiens", a déclaré Maina Talia, ministre du Climat de Tuvalu.

Pour Sara Shaw, directrice des campagnes et des réseaux de l'organisation environnementale 350.org, les technologies du captage du carbone "sont l'une des plus grandes arnaques de l'ère du dépassement et nos dirigeants sont sur le point de tomber dans le panneau". Selon elle, le projet d'accord tel qu'il est ouvre la voie à un développement accru des combustibles fossiles.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)