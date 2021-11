La COP26 met en lumière les ETF sur l’énergie solaire

Les gains ont été renforcés par le sommet de la COP26 qui a mis l'accent sur la nécessité d'intégrer davantage d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.

Malgré des sorties de fonds de 295 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, les ETF sur l’énergie solaire ont généré des gains combinés de +19 %, les investisseurs s’étant récemment tournés vers les actions liées aux énergies propres suite à la hausse des prix des combustibles fossiles. Les gains ont été renforcés par le sommet de la COP26 qui a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.

Les ETF sur l’énergie solaire ont des actifs combinés de 3,88 milliards de dollars et comprennent Invesco Solar ETF (TAN), Invesco Solar Energy UCITS ETF (SOLR), HANetf Solar Energy UCITS ETF (TANP) et Global X Solar ETF (RAYS), qui ont gagné respectivement +18,8 %, +24 %, +19,34 % et +15,73 % sur un mois.

Le Invesco Solar ETF ou TAN est le plus ancien et le plus important ETF sur l’énergie solaire du marché avec 3,86 milliards de dollars d’actifs. Le fonds investit dans des sociétés impliquées dans l’industrie mondiale de la technologie solaire. Il s’agit notamment de sociétés actives dans la production d’énergie solaire, l’intégration du solaire dans les systèmes énergétiques et la fabrication de générateurs, de moteurs, de batteries et d’autres technologies liées à l’utilisation du solaire comme source d’énergie.

En termes de répartition par pays, les États-Unis (56 %) se taillent la part du lion, suivis par la Chine (17 %), l’Espagne (6 %) et l’Allemagne (3,6 %). Le secteur informatique a une allocation de 57%, suivi par les services publics (21%) et les produits industriels (17,13%).

Les 53 participations de TAN comprennent notamment Enphase Energy Inc (13,47%), SolarEdge Technologies Inc (11,43%), Sunrun Inc (7,32%), First Solar Inc (6,49%) et Xinyi Solar Holdings Ltd (5,37%).

Entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2021, un investissement de 10 000 $ dans TAN se serait transformé en 32 918 $ (+230 %). Le fonds se négocie principalement sur le NYSE Arca et prélève une commission annuelle de 0,69%.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :