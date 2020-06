Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La coopération avec l'UE plus importante que la concurrence, dit le Premier ministre chinois Reuters • 22/06/2020 à 13:56









PEKIN, 22 juin (Reuters) - La coopération sino-européenne est plus importante que la concurrence qui peut exister entre les deux blocs et Pékin souhaite approfondir sa collaboration avec l'UE dans la recherche d'un vaccin contre le COVID-19, a déclaré lundi le Premier ministre chinois, Li Keqiang. La Chine espère que les Européens pourront assouplir les barrières douanières instaurées à l'encontre de produits chinois, a-t-il dit lors du 22e sommet Chine-UE, rapporte la presse d'Etat. (Stella Qiu, Roxanne Liu et Se Young Lee; version française Nicolas Delame)

