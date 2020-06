Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La contribution de l'Allemagne au budget de l'UE va grimper-Die Welt Reuters • 15/06/2020 à 08:58









BERLIN, 15 juin (Reuters) - L'Allemagne s'attend à voir sa contribution annuelle au budget de l'Union européenne grimper de 42%, soit 13 milliards d'euros par an, au cours des prochaines années, sur la base des propositions de Bruxelles, rapporte lundi le quotidien Die Welt, citant des calculs faits par le gouvernement. Die Welt indique que selon les dernières propositions de Bruxelles, les Etats membres devront consacrer environ 1,075% de leur produit intérieur brut (PIB) au budget européen au cours des sept prochaines années, sur la base du PIB de 2018, soit un volume total de 1.100 milliards d'euros. Les dirigeants de l'UE tiendront vendredi une réunion par visioconférence pour discuter du budget de l'Union pour 2021-27, connu sous le nom de cadre financier pluriannuel (CFP), ainsi que du plan de relance européen post-pandémie. Présenté le 27 mai dernier par la Commission, ce plan propose de débloquer 750 milliards d'euros pour permettre à l'économie du bloc de se remettre de l'épidémie du coronavirus. Contacté par Reuters, le gouvernement allemand n'a pas souhaité commenter les informations de Die Welt. (Michelle Martin, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.