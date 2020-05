La contraction s'accélère dans le secteur des services français en avril

(AOF) - L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en France, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 11,1 contre 11,2 en estimation préliminaire et après 28,9 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 10,2 en avril, après 10,4 en estimation préliminaire et 27,4 en mars.

" Les données PMI composites françaises d'avril sont d'une faiblesse inédite, l'épidémie de coronavirus ayant resserré son étau sur l'économie mondiale ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.