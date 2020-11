Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La construction de routes en Amazonie pourrait détruire des millions d'hectares de forêts-étude Reuters • 19/11/2020 à 15:34









par Oliver Griffin BOGOTA, 19 novembre (Reuters) - La construction de routes en Amazonie pourrait entraîner la disparition de millions d'hectares de forêts au cours des 20 prochaines années, selon un rapport publié jeudi par des chercheurs en environnement. La construction ou la réfection ces cinq prochaines années de 12.000 kilomètres de routes dans la région amazonienne traversant la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Pérou et l'Équateur pourrait se traduire par la disparition de 2,4 millions d'hectares de forêts au cours des deux prochaines décennies, selon un rapport sur l'état d'avancement de la déclaration de New York sur les forêts. Les engagements climatiques pris en septembre 2014 lors d'un sommet des Nations unies en faveur d'une réduction de moitié de la déforestation d'ici 2020 ne sera pas atteint selon ce rapport, tandis qu'un autre accord visant à y mettre un terme d'ici 2030 nécessiterait une "réduction sans précédent" du rythme annuel de destruction de forêts. Les infrastructures seraient directement responsables de 9 à 17% de la déforestation dans les pays tropicaux et subtropicaux selon l'étude, pour qui la construction d'autoroutes dans des zones écologiques majeures encourage également la construction illégales d'autres routes. "Le but de ces autoroutes n'est pas de favoriser l'accès aux soins, aux services essentiels ou le développement économique", observe Anthony Bebbington, co-auteur du rapport. "Leur objectif est de faciliter la circulation de marchandises." (version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

