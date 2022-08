La consommation mondiale de charbon en 2022 devrait atteindre 8 milliards de tonnes

(AOF) - Un rapport publié le 28 juillet par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) indique que la consommation mondiale de charbon devrait augmenter de 0,7% en 2022 pour atteindre 8 milliards de tonnes, en supposant que l'économie chinoise se redresse comme prévu au second semestre et sur la base des tendances actuelles de l'économie et du marché. Ce total mondial correspondrait au record annuel établi en 2013. La demande de charbon devrait encore augmenter l'année prochaine pour atteindre un nouveau record historique prévoit l'Agence.