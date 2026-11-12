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La consommation européenne devrait ralentir à mesure que l'hiver s'installe
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:01

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LA CONSOMMATION EUROPÉENNE DEVRAIT RALENTIR À MESURE QUE L'HIVER S'INSTALLE

La consommation européenne a bien résisté cette année, soutenant la croissance économique globale et permettant aux valeurs du secteur de la distribution de se négocier à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

Goldman Sachs estime qu'un ajustement est à prévoir.

La consommation privée réelle de la zone euro a progressé d’environ 1,2 % en glissement annuel, ce qui n’est pas mal et mérite d’être souligné compte tenu du fait que la hausse de l’inflation a entraîné un ralentissement de la croissance des revenus réels à 0,1%.

Une baisse d’un point de pourcentage du taux d’épargne des ménages au cours de l’année écoulée a comblé cet écart.

C’est une bonne nouvelle pour les valeurs du commerce de détail européen, qui ont progressé de 8,4% cette année et cotent à des niveaux records. La rotation hors des valeurs liées à l’IA y a également contribué, mais ce n’est pas toute l’histoire. .SXRP

La question clé est de savoir si les dépenses peuvent se maintenir à ces niveaux, et Goldman a indiqué dans une note que la réponse était non.

Les coûts énergétiques en sont une partie, car l’effet de la hausse des prix de gros du gaz et de l’électricité ne s’est pas encore fait pleinement sentir, soit parce que les ménages dépensent évidemment davantage en chauffage en hiver, soit en raison des réajustements annuels des tarifs.

L’endettement devrait également ralentir en raison de la hausse des taux d’intérêt — une enquête de Goldman Sachs montre que les banques s’attendent à un ralentissement de la demande de crédit —, ce qui pèsera davantage sur la consommation.

De plus, les ménages ne se sentent pas non plus aussi à l’aise financièrement. Une autre enquête citée par la banque montre que les consommateurs font état d’une détérioration substantielle de leur perception de leur situation financière personnelle et d’une forte baisse de leur propension à effectuer des achats importants par rapport au début de l’année 2026.

En conséquence, Goldman s’attend à ce que la croissance révisée de la consommation réelle stagne autour de 0% en glissement trimestriel pendant l’hiver, et reste inférieure à la tendance pendant la majeure partie de l’année 2027.

(Alun John)

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(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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1 commentaire

  • 11:31

    Boudement ? et personne pour relire, évidemment c'est trop onéreux...

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