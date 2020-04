La consommation d'électricité a baissé de 20% en France depuis le début du confinement

La baisse significative de la consommation d'électricité en France est essentiellement due à la baisse des activités industrielles et de services causée par les mesures de confinement.

(Photo d'illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Alors qu'une bonne partie du pays est à l'arrêt en raison des mesures de confinement mises en place pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19, la consommation d'électricité à baissé de 20% depuis la mi-mars, a indiqué jeudi 22 avril François Brottes, président du directoire de RTE.

"La précédente crise financière avait donné 5%, là on est à 20%. Ce sont essentiellement les activités industrielles et de services qui sont à l'origine de cette baisse très significative de la consommation d'électricité", a indiqué sur BFM Business le patron de Réseau de Transport d'Electricité, qui gère le réseau haute tension.

"On n'avait jamais connu une telle profondeur. Ca veut dire qu'il y a beaucoup de surtensions et qu'il faut faire baisser la tension du réseau. C'est un travail qui ne se voit pas car ça continue à marcher. Nous sommes des acrobates permanents. On doit un service continu au pays, quelles que soient les circonstances", a-t-il développé avant de livrer quelques conséquences heureuses de cette période.

"Un certain nombre de machines de production ont été arrêtées. Tout ce qui pollue a été mis au rencart pendant la période. Il y a eu 18 millions de tonnes de CO2 en moins en Europe depuis le début de la crise. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat", a-t-il assuré.

A la différence d'EDF, qui a évoqué mi-avril la possible suspension de production de plusieurs réacteurs nucléaires dans un avenir proche, le patron de RTE s'est refusé à tout commentaire de cet ordre. "Le mix énergétique se diversifie. Il y a eu 35% de renouvelable sur le réseau fin mars. De plus en plus souvent on a des records de production d'électricité renouvelable sur le réseau. Ca dépend des conditions météorologiques et climatiques, mais le parc s'est étendu", s'est-il toutefois félicité.

RTE gère 105.000 km de réseau, interconnecté avec 43 autres pays européens. Le groupe n'a placé aucun salarié en chômage partiel et il déploie en permanence près de 1.000 salariés sur le terrain. Il compte une quarantaine de salariés toujours contaminés par le coronavirus, dont un qui est toujours hospitalisé, a précisé M. Brottes.