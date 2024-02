"La conjoncture est favorable à la souscription aux produits structurés" (Hilbert IS)

(AOF) - Hilbert Investment Solutions aborde l’année avec confiance et optimisme concernant le marché des produits structurés. Conçus à partir d’une obligation émise par un établissement bancaire, avec un portefeuille d’options d’achat et/ou de vente lié aux actifs sous-jacents, ces produits structurés ont tiré leur épingle du jeu en 2023, dans un contexte d’augmentation des taux et de tassement de la volatilité qui a accru la rentabilité des obligations contenues dans ces produits.

Selon les estimations de la société spécialisée dans la conception, la gestion et la distribution de produits structurés et de solutions d'investissement sur mesure, le volume de ventes de produits structurés offrant une protection du capital supérieure ou égale à 100% a atteint 796 millions d'euros en France en 2023, contre 416 millions d'euros en 2022.

Autre évolution significative: les produits structurés avec un support taux, encore embryonnaires en 2019 (0,5% du total des émissions), ont représenté un tiers des émissions en France en 2023, attendu que la hausse des taux courts génère des opportunités à moindre risque, tout en procurant de bons rendements à l'investisseur.

"La conjoncture est favorable à la souscription aux produits structurés et plus spécifiquement à notre mandat de gestion Hilbert Rendement Life, que nous avons lancé en 2016 et qui se démarque notamment par un ticket d'entrée réduit. Les caractéristiques de cette solution devraient continuer à séduire les investisseurs, dans un contexte macroéconomique empreint d'incertitudes et où la garantie d'une protection de capital à des niveaux élevés revêt une importance toute particulière", déclare Steve Lamarque, président-fondateur d'Hilbert IS.