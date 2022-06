La confiance des ménages américains tombe à un plus bas historique

(AOF) - L'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 50,2 au mois de juin contre un consensus de 58 et après 58,4 en mai. Il s’agit de son niveau le plus faible depuis plus de 40 ans, soit son étiage du milieu de la récession de 1980. Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle est passée de 63,3 à 55,4 entre mai et juin, celle des perspectives s’est encore plus dégradée. Elle a chuté à 46,8 après 55,2 en mai.

46% des consommateurs ont attribué leur opinion négative à l'inflation, contre 38 % en mai ; cette proportion n'a été dépassée qu'une seule fois depuis 1981, pendant la Grande Récession. Dans l'ensemble, le prix de l'essence a fortement pesé sur les consommateurs, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'augmentation de 65 cents du prix national de l'essence par rapport au mois dernier. La moitié des consommateurs ont spontanément mentionné l'essence lors de leur entretien, contre 30 % en mai et seulement 13 % il y a un an.