La confiance dans la zone euro commence à chuter

BRUXELLES, 23 mars (Reuters) - La confiance des ménages dans l'Union européenne a chuté en mars sur fond de pandémie de coronavirus, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Son indice de confiance du consommateur ressort en baisse de cinq points à -11,6 dans la zone euro en première estimation et de 4,5 points dans l'ensemble de l'Union à -10,4. Et ces chiffres ne reflètent que partiellement l'évolution du sentiment ces dernières semaines car la Commission précise que l'enquête a été interrompue plus tôt que d'habitude dans une grande majorité de pays. Les estimations publiées ne prennent ainsi en compte que 15% environ des réponses. (Jan Strupczewski,version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

