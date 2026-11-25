Pakistan International Airlines transférera ses opérations au Royaume-Uni vers sa propre flotte de Boeing 777 à compter du 26 novembre, après que son partenaire de location avec équipage, Norse Atlantic Airways NORSE.OL , a brusquement suspendu ses activités , entraînant l'annulation de deux vols, a annoncé mercredi la compagnie pakistanaise.
PIA a précisé que les vols PK 786 reliant Londres Heathrow à Islamabad et PK 710 reliant Manchester à Lahore avaient été annulés après que Norse Atlantic eut informé la compagnie aérienne de cette suspension sans préavis, alors que les passagers s'apprêtaient à embarquer.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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