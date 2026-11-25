La compagnie pakistanaise PIA va transférer ses vols vers le Royaume-Uni vers sa propre flotte après la suspension des vols de Norse Atlantic

Pakistan International Airlines transférera ses opérations au Royaume-Uni vers sa propre flotte de Boeing 777 à compter du 26 novembre, après que son partenaire de location avec équipage, Norse Atlantic Airways NORSE.OL , a brusquement suspendu ses activités , entraînant l'annulation de deux vols, a annoncé mercredi la compagnie pakistanaise.

PIA a précisé que les vols PK 786 reliant Londres Heathrow à Islamabad et PK 710 reliant Manchester à Lahore avaient été annulés après que Norse Atlantic eut informé la compagnie aérienne de cette suspension sans préavis, alors que les passagers s'apprêtaient à embarquer.