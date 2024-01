La Compagnie des Alpes ralentie en fin d'année par des vacances tardives

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires en léger recul de 1% sur un an fin 2023, soit le premier trimestre de son exercice décalé, à cause notamment de vacances scolaires plus tardives que l'année précédente.

D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires a atteint 200,3 millions d'euros, selon un communiqué publié mardi.

"Les vacances scolaires de Noël françaises n’ont débuté cette année que le 23 décembre, contre le 17 décembre l’an dernier: le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023/24 inclut donc 6 jours de vacances scolaires françaises de moins que celui du 1er trimestre de l’exercice précédent", explique la Compagnie des Alpes.

Les ventes des domaines skiables et activités outdoor (extérieures, NDLR), c'est-à-dire La Plagne, Les Arcs ou encore Val d'Isère Méribel, sont stables à 66,7 millions d'euros.

En prenant en compte une période plus large allant du 1er octobre au 12 janvier afin d'inclure la totalité des vacances scolaires, la Compagnie des Alpes estime la croissance à 9%.

Le groupe se dit "très confiant pour le cœur de la saison qui s'annonce" grâce au "bon niveau d’enneigement" et aux "bons niveaux de réservations, notamment pour les vacances scolaires de février".

Le chiffre d’affaires des Parcs de loisirs (Astérix, Musée Grévin, Walibi...) est également stable à 119,7 millions d'euros mais "ne reflète pas le dynamisme de l'activité observé notamment pendant les vacances scolaires de Noël", insiste la Compagnie des Alpes.

Sur la période du 1er octobre au 7 janvier inclus (date de fin des vacances scolaires de Noël), l’activité des Parcs de loisirs "est en croissance d'environ 8%, du fait à la fois d’une hausse de la fréquentation et de la dépense par visiteur", selon le communiqué.

Pendant les vacances de Noël, la fréquentation des parcs a augmenté de 44% grâce à l'augmentation de visiteurs dans les sites déjà ouverts l’an dernier (+30% au Parc Astérix) mais aussi grâce à l'ouverture pour la première fois à cette période de l’année de Walibi Belgium et Bellewaerde.

Cette activité devrait bénéficier cette année du 35e anniversaire du Parc Astérix, de la réouverture complète de l'Aqualibi et des nouveautés à venir à Bellewaerde, Walibi Rhône-Alpes ou encore au Futuroscope.

Le chiffre d’affaires de la division "Distribution and Hospitality" (distribution et hébergement) frôle les 14 millions d'euros, en baisse de 14,2%.

Elle a souffert notamment à cause de l’activité de Travelfactory (qui propose des voyages "clé en main", NDLR) qui a été pénalisée en particulier par "la réduction drastique cette saison de son offre ferroviaire (fin de la liaison ferroviaire directe entre Londres et Bourg-Saint-Maurice notamment)".