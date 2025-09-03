La compagnie canadienne WestJet commande 67 avions Boeing dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, les détails du communiqué dans l'ensemble)

Le transporteur canadien à bas prix WestJet a déclaré mercredi qu'il avait commandé 67

appareils

Boeing BA.N dans le cadre du renouvellement de sa flotte, dont sept 787-9 Dreamliners, et 60 appareils 737-10 MAX à fuselage étroit dans le cadre d'un plan de renouvellement de la flotte.

Le transporteur basé à Calgary a déclaré qu'il avait également obtenu des options pour 25 737-10 MAX supplémentaires et quatre Dreamliners, avec des livraisons s'échelonnant jusqu'en 2034.

WestJet exploite actuellement 193 avions de passagers et dispose d'un carnet de commandes de 123 avions et de 40 options. L'âge moyen de sa flotte est de 10 ans.

"Avec l'ajout de ces appareils, WestJet possède le plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes du Canada et doublera sa flotte de Dreamliners", a déclaré Alexis von Hoensbroech, directrice générale de WestJet.

Elle a ajouté que les avions Boeing devraient améliorer de manière significative l'efficacité énergétique.

Boeing affirme que la famille 737 MAX réduit la consommation de carburant et les émissions de 20 % et diminue les coûts de maintenance des cellules de 14 %.