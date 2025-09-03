 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,24
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La compagnie canadienne WestJet commande 67 avions Boeing dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, les détails du communiqué dans l'ensemble)

Le transporteur canadien à bas prix WestJet a déclaré mercredi qu'il avait commandé 67

appareils

Boeing BA.N dans le cadre du renouvellement de sa flotte, dont sept 787-9 Dreamliners, et 60 appareils 737-10 MAX à fuselage étroit dans le cadre d'un plan de renouvellement de la flotte.

Le transporteur basé à Calgary a déclaré qu'il avait également obtenu des options pour 25 737-10 MAX supplémentaires et quatre Dreamliners, avec des livraisons s'échelonnant jusqu'en 2034.

WestJet exploite actuellement 193 avions de passagers et dispose d'un carnet de commandes de 123 avions et de 40 options. L'âge moyen de sa flotte est de 10 ans.

"Avec l'ajout de ces appareils, WestJet possède le plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes du Canada et doublera sa flotte de Dreamliners", a déclaré Alexis von Hoensbroech, directrice générale de WestJet.

Elle a ajouté que les avions Boeing devraient améliorer de manière significative l'efficacité énergétique.

Boeing affirme que la famille 737 MAX réduit la consommation de carburant et les émissions de 20 % et diminue les coûts de maintenance des cellules de 14 %.

Valeurs associées

BOEING CO
232,490 USD NYSE -2,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank