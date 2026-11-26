La compagnie aérienne Norse Atlantic suspend ses vols et met en garde contre un risque de faillite

Norse Atlantic ASA NORSE.OL a annoncé jeudi avoir suspendu ses vols en raison d’une situation financière qui se détériore, alors que la compagnie aérienne low-cost spécialisée dans les vols long-courriers peine à obtenir des financements dans un contexte de coûts élevés du carburant.

Mercredi, la compagnie aérienne avait averti que sa situation financière était "critique" et qu’elle avait besoin de nouveaux financements pour couvrir ses besoins de trésorerie à court terme et assurer son exploitation, ce qui a fait chuter le cours de son action de 85 %.

« Si une solution de financement à court terme n’est pas trouvée de toute urgence, le conseil d’administration a l’intention de déposer le bilan », a déclaré Norse dans un communiqué publié jeudi.

Norse continue d’étudier les options permettant d’obtenir un financement à court terme et est en pourparlers avec des investisseurs concernant une éventuelle reprise qui inclurait une solution de financement, a-t-elle précisé.

« Rien ne garantit qu’une solution viable sera trouvée », a ajouté Norse.