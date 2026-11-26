La compagnie Norse Atlantic ASA NORSE.OL a annoncé jeudi avoir suspendu ses vols en raison d’une situation financière qui se détériore, alors que cette compagnie low-cost spécialisée dans les vols long-courriers peine à obtenir des financements dans un contexte de coûts élevés du carburant.

"Si une solution de financement à court terme n'est pas trouvée de toute urgence, le conseil d'administration a l'intention de déposer le bilan", a déclaré Norse dans un communiqué.