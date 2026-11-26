La compagnie aérienne Norse Atlantic signale un risque de faillite alors que ses vols sont suspendus

La compagnie aérienne norvégienne Norse Atlantic NORSE.OL a suspendu ses vols jeudi et prévoit de se placer sous la protection de la loi sur les faillites si un financement à court terme n'est pas obtenu de toute urgence, devenant ainsi la dernière victime des turbulences qui secouent l'ensemble du secteur en raison de la guerre en Iran.

Le secteur aérien mondial traverse sa pire crise depuis la pandémie de COVID-19, alors que le conflit, qui a débuté fin février, perturbe les opérations, fait grimper les prix du carburant et fait exploser les coûts des compagnies aériennes.

La compagnie low-cost long-courrier Norse Atlantic avait averti mercredi que sa situation financière était "critique" et qu’elle avait besoin d’un nouveau financement pour ses besoins de liquidités à court terme et ses opérations, une annonce qui a fait chuter le cours de son action de 85%.

Jeudi, à 09h15 GMT, son titre avait regagné 37%, même si cette évolution reflétait la volatilité des échanges et les fortes fluctuations de cours après son placement dans le "panier de redressement" de la Bourse d’Oslo, destiné aux entreprises confrontées à des difficultés financières. Norse a perdu près de 99% de sa valeur boursière rien que cette année.

"Si une solution de financement à court terme n’est pas trouvée de toute urgence, le conseil d’administration a l’intention de déposer le bilan", a déclaré Norse dans un communiqué jeudi.

La compagnie aérienne a désormais rapatrié tous ses appareils vers ses bases en Norvège, en Suède et en Grande-Bretagne, a déclaré son directeur général, Eivind Roald, au quotidien économique norvégien Finansavisen.

"AUCUNE GARANTIE D’UNE SOLUTION VIABLE", DÉCLARE NORSE

Norse continue d’étudier les options permettant d’obtenir un financement à court terme et est en pourparlers avec des investisseurs concernant un éventuel rachat qui inclurait une solution de financement, a précisé Norse.

"Rien ne garantit qu’une solution viable sera trouvée", a-t-elle ajouté.

Le prix du kérosène en Europe a plus que doublé en mars à la suite des perturbations d’approvisionnement liées au conflit américano-israélien avec l’Iran et est resté volatil à des niveaux élevés tout au long de l’année, ce qui a pesé sur les compagnies aériennes.

Le carburant représente généralement environ un cinquième des coûts des compagnies aériennes.

Norse a lancé en juillet un processus officiel en vue d’une vente ou d’une fusion potentielle, et a annoncé en octobre avoir signé un accord portant sur les avions, les équipages, la maintenance et les assurances, aux termes duquel Pakistan International Airlines (PIA) louerait deux avions.

Mais mercredi, la PIA a déclaré que Norse Atlantic avait brusquement suspendu l’accord, la contraignant à annuler deux vols.

"Le conseil d’administration de Norse envisage trois options: obtenir un financement immédiat à court terme, être rachetée par une autre société ou un investisseur, ou, si aucune de ces deux solutions n'aboutit, Norse déposera le bilan", a déclaré l’analyste aéronautique Hans Joergen Elnaes.

Norse n’est pas la seule compagnie aérienne confrontée à des difficultés financières: la compagnie lettone airBaltic a annoncé plus tôt qu’elle se plaçait sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et entamait une restructuration afin de trouver de nouveaux financements.

LES COÛTS DU CARBURANT PÈSENT SUR LE MODÈLE LOW-COST DE NORSE SUR LES LIGNES LONG-COURRIER

Fondée en 2021 par l’entrepreneur Bjorn Tore Larsen après que Norwegian Air NAS.OL eut abandonné ses opérations long-courriers pendant la pandémie, Norse cherchait à relancer les vols transatlantiques à bas prix en utilisant 12 Boeing BA.N 787 Dreamliners et en recrutant de nombreux anciens employés de Norwegian.

Mais en tant qu’acteur exclusivement long-courrier, Norse Atlantic ne disposait pas de service "d’apport" assuré par des liaisons régionales, ce qui, selon les analystes du secteur dès le début, risquait d’entraver ses efforts pour remplir les vols transatlantiques de cette compagnie aérienne naissante.

La compagnie aérienne s’est ensuite diversifiée dans les services d’affrètement et de location d’avions, car elle peinait à dégager des bénéfices uniquement grâce à ses vols réguliers.

"Le modèle du long-courrier à bas prix est difficile à mettre en œuvre", a déclaré James Halstead, associé gérant chez Aviation Strategy.

"Le carburant représente une part énorme des coûts, et il est difficile d’obtenir un avantage significatif en termes de coûts par rapport aux compagnies aériennes traditionnelles. La demande est également volatile, très sensible aux prix et saisonnière."