La compagnie aérienne kazakhe Air Astana prévoit de poursuivre son expansion en Chine après une réorientation entraînée par la crise au Moyen-Orient

Air Astana AIRA.KZ a plus que doublé ses vols vers la Chine depuis le début de la crise au Moyen-Orient et prévoit de les doubler à nouveau d’ici un à deux ans, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne kazakhe, transformant ainsi un redéploiement d’urgence en une réorientation permanente vers l’Asie.

Le directeur général Ibrahim Canliel a indiqué que les fréquences hebdomadaires de la compagnie vers la Chine étaient passées de 23 l’été dernier à 52 et que le nombre de villes desservies était passé de quatre au début de 2025 à huit.

“Nous devons desservir toutes les villes chinoises dotées d’un aéroport international, car une petite ville y est aussi grande que la plus grande ville de notre pays, et une ville de taille moyenne équivaut à la population de notre pays”, a-t-il déclaré mercredi à Reuters, en amont d’un événement professionnel à Kuala Lumpur.

Cette réorientation fait suite à la fermeture d’une grande partie de l’espace aérien du Moyen-Orient après le début du conflit avec l’Iran fin février. M. Canliel a précisé qu’environ 15 % de la capacité d’Air Astana était alors affectée au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne a redéployé cette capacité en moins de 48 heures pour le programme du mois suivant et en moins de cinq jours pour l’ensemble de la saison estivale, en réaffectant ses appareils vers la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et l’Asie du Sud-Est.

“Ce que nous pensions être une sorte de reprise après un scénario de crise nous a en réalité fait prendre conscience du type d’opportunité – ou de l’ampleur de l’opportunité – dont nous disposons réellement”, a déclaré M. Canliel.

Il a précisé que le trafic en correspondance avait augmenté de 81 % au premier semestre, tandis que les passagers en transit représentent désormais environ 14 % du trafic international, contre environ 9 % l’année dernière.

M. Canliel a déclaré qu’il s’attendait à ce que le trafic en correspondance atteigne environ la moitié du nombre total de passagers internationaux d’ici dix ans.

Air Astana a repris ses vols vers Dubaï début octobre et a commencé à desservir Oman, mais les vols vers l’Arabie saoudite restent suspendus, dans l’attente d’évaluations de sécurité biquotidiennes. “Nous ne reprendrons les vols que lorsque nous estimerons qu’il est sûr de voler”, a-t-il déclaré.

M. Canliel a précisé que l’expansion vers l’Asie ne serait pas inversée, même si l’espace aérien du Golfe revenait à la normale, en invoquant les marges importantes réalisées sur les liaisons vers la Chine.

En Inde, où la capacité a augmenté de plus de 80 %, il a déclaré qu’il pourrait “facilement la doubler” d’ici 12 mois si les droits de trafic le permettaient.

Les commandes actuelles d’Air Astana ne suffiront pas à couvrir à la fois le renouvellement de la flotte et sa croissance au-delà de 2030, date à laquelle la compagnie vise à disposer de 86 appareils contre 65 actuellement, a précisé M. Canliel. Il a ajouté que la compagnie n’avait pas encore entamé de négociations avec les constructeurs concernant de nouveaux avions à fuselage étroit.

Les commandes annoncées l’année dernière portent sur un maximum de 50 appareils de la famille Airbus A320neo et jusqu’à 15 Boeing 787-9, mais seules 25 et 5 d’entre eux, respectivement, sont fermes.